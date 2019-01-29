Son Dakika Haberleri: Vedaş Ekiplerinin Zorlu Kış Mesaisi

Vedaş Ekiplerinin Zorlu Kış Mesaisi

1 saat önce

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde zorlu kış şartlarına rağmen elektrik arızalarını gideriyor.

Vedaş Ekiplerinin Zorlu Kış Mesaisi, System.String[]
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde zorlu kış şartlarına rağmen elektrik arızalarını gideriyor.

VEDAŞ ekipleri, gelen arıza ihbarı üzerine İran sınırındaki Kayalar köyü ile askeri üs bölgelerine enerji nakil hattındaki arızaya hemen müdanale etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle bir saatlik çalışmanın ardından arızayı gideren ekipler, araçların gidemediği bölgede ise ağaç direkleri halatların yardımıyla karın üstünde çekerek götürdü. VEDAŞ ekiplerinin üstün çalışmaları sonucu bölgeye yeniden enerji verildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

İran, Şemdinli, Hakkari, Güncel
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