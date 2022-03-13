VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi - Son Dakika
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VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

13.03.2022 13:16

VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisiVAN Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri, bölgedeki kar yağışı ve tipi nedeniyle, kent merkezi ve kırsal alanlardaki elektrik arızalarını gidermek için yoğun mesai harcıyor.

VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

VAN Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri, bölgedeki kar yağışı ve tipi nedeniyle, kent merkezi ve kırsal alanlardaki elektrik arızalarını gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Ekipler, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'un kent ve kırsal alanlarda çığ tehlikesine, kar yağışı ve tipi nedeniyle devrilen elektrik direklerinin yerine yenisi dikmek, kopan iletken hatları ile yanan trafolardaki arızaları gidermek için çaba sarf ediyor. Çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak için kar yağışı ve tipiye aldırış etmeden araçlarla ulaşımın sağlanamadığı bölgelerdeki arızaları gidermek için saatlerce yürüyen ekipler, bölge halkının da takdirini topluyor.

VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi
VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi
VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

YORUMLAR
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Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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