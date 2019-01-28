VEDAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi Bitlis
'te kara ve soğuğa aldırış etmeyen VEDAŞ ekipleri, oluşan arızalara en kısa sürede müdahale ediyor
BİTLİS - Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekipleri, Bitlis'te zorlu kış koşullarına rağmen meydana gelen arızaları gidermek için yoğun çaba harcıyor.
Kış mevsimin sert ve çetin geçtiği Bitlis'te, kar ve tipi dolayısıyla kırsal kesimde elektrik arızaları meydana geliyor. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen VEDAŞ'ın arıza-onarım-bakım personelleri, oluşan arızaları gidermek için yoğun çaba harcıyor. Kar
kalınlığının 2 metreyi bulduğu kırsal alanlarda arızaya müdahale etmeye çalışan VEDAŞ ekipleri, araçların ulaşamadığı yerlere karda bata çıka metrelerce yürüyerek arıza bölgesine ulaşmaya çalışıyor. Ekipler, tipinin etkili olduğu zamanlarda bile vatandaşların mağdur olmamaları için kara ve soğuğa aldırış etmeden oluşan arızalara en kısa sürede müdahale ediyor.
Ekipler, kar engelinin yanı sıra bazen eksi 15 derece soğukta arızalı enerji nakil hatlarını onarmaya çalışmaları, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Bitlis'in Tatvan
ilçesine bağlı Çekmece köyü sakinleri, elektrik arızalarına zamanında müdahale eden VEDAŞ ekiplerine teşekkür etti.
Çekmece köyünde yaşayan Abdurrahim Akın, "Elektriklerimizde arıza olduğu zaman VEDAŞ'ı arıyoruz. Bazen gece 22.00'da 24.00'de de arıyoruz. Fırtına zamanlarında elektrik telleri kopuyor, direkler devriliyor ve arıyoruz hemen geliyorlar. Zor şartlarda, yol olmadığı zamanlarda bile kar araçlarıyla geliyorlar ve arızayı giderip elektriklerimizi veriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.
Cevdet Akan isimli vatandaş da, elektrikleri kesildiğinde saat kaç olursa olsun VEDAŞ'ı aradıklarını söyledi. Akan, "VEDAŞ'ı aradığımızda ekipler hemen geliyorlar. Bizi karanlıkta kurtarıp elektrik veriyorlar. Burada kış zordur. Kışın zorluğuna rağmen hemen geliyorlar" diye konuştu.
VEDAŞ'tan 2 milyondan fazla kişiye hizmet
Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi sorumluluk bölgesi olarak Van, Bitlis, Muş
ve Hakkari
illerinde 2 milyondan fazla kişiye hizmet veriyor. Kış öncesinde bakım ve onarım çalışması yapan VEDAŞ ekipleri, Türkiye
'nin en soğuk ve zor coğrafik bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti vermeye çalışıyor. Kış döneminde arıza ekip sayısını artıran VEDAŞ, 835 kişilik arıza-onarım-bakım personeli ve 133 araç (kar motosikleti, paletli araç, arazi araçları) ile Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde hizmet veriyor. Özellikle kış mevsiminde kar ve tipi nedeniyle oluşan arızaların 186'ya bildirilmesiyle birlikte arıza bölgesine en yakın ekipler sevk ediliyor ve arızaların en kısa sürede giderilerek vatandaşların mağdur edilmemesi için çaba harcanıyor.