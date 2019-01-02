Son Dakika Haberleri: Vedaş Ekiplerinin Zorlu Mücadelesi

Vedaş Ekiplerinin Zorlu Mücadelesi

21 dakika önce

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri, elektrik arızasını gidermek için eksi 15 derece soğukta çıplak ayakla dereden geçerek arızayı bulmaya çalıştı.

Vedaş Ekiplerinin Zorlu Mücadelesi, System.String[]
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri, elektrik arızasını gidermek için eksi 15 derece soğukta çıplak ayakla dereden geçerek arızayı bulmaya çalıştı.

Kış mesaisine başlayan VEDAŞ ekipleri, dere, tipi ve kara rağmen elektrik arızasını gideriyor. Van'ın Çatak ilçesinde tipi ve kara rağmen pes etmeyen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri, elektrik arızasını gidermek için hava koşullarına rağmen işlerinden geri kalmıyor. Yaklaşık 90 santim kara rağmen enerji nakil hattında meydana gelen arızayı gidermeye giden VEDAŞ ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen pes etmiyorlar. Karlı dağları aşarak önlerine çıkan dereleri de geride bırakan arıza ekipleri, bölgeye enerji verebilmek için canla başla çalışıyorlar. Ekipler, kar engelinin yanı sıra eksi 15 derece soğukta çıplak ayakla dereden geçerek arızalı enerji nakil hatlarını onarmaya çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:00 Kaynak: İHA

Çatak, Van, 3. Sayfa
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