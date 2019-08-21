Son Dakika Haberleri: VEDAŞ Genel Müdürü Kovancı'dan Vali Akbıyık'a ziyaret
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VEDAŞ Genel Müdürü Kovancı'dan Vali Akbıyık'a ziyaret

44 dakika önce

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Genel Müdürü Sami Kovancı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

VEDAŞ Genel Müdürü Kovancı'dan Vali Akbıyık'a ziyaret, System.String[]

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Genel Müdürü Sami Kovancı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, Kovancı, makamında ziyaret ettiği Akbıyık ile bir süre görüştü.

Vali Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kovancı'ya, VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu ve VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir de eşlik etti.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:58 Kaynak: AA
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