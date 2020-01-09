VEDAŞ heyetinden İHA Hakkari Bürosuna ziyaret - Son Dakika

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürü M. Salih Eroğuz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Hakkari Bürosunu ziyaret etti.



VEDAŞ İl Müdürü M. Salih Eroğuz, Destek Hizmetler Müdürü Çiğdem Özdemir, İHA ve Küresel Gazeteciler Cemiyeti Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş'ı bürosunda ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Müdür Eroğuz; gazeteciliğin fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu söyledi. Eroğuz, "Mesleğin birçok zorluğuna rağmen gecesini gündüzüne katan, toplumumuzun birikimine ve demokratik hayatımıza katkı sunan bir mesleği icra etmektesiniz. Basında görev yapan çalışanlarımızın gününü kutluyorum" dedi.



Hakkari gibi zorlu bir coğrafyada görev yaptıklarını belirten Taş ise, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - HAKKARİ