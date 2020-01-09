VEDAŞ heyetinden İHA Hakkari Bürosuna ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel VEDAŞ heyetinden İHA Hakkari Bürosuna ziyaret - Son Dakika

VEDAŞ heyetinden İHA Hakkari Bürosuna ziyaret

6 saat önce

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürü M. Salih Eroğuz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Hakkari Bürosunu ziyaret etti.

VEDAŞ heyetinden İHA Hakkari Bürosuna ziyaret, System.String[]

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürü M. Salih Eroğuz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Hakkari Bürosunu ziyaret etti.


VEDAŞ İl Müdürü M. Salih Eroğuz, Destek Hizmetler Müdürü Çiğdem Özdemir, İHA ve Küresel Gazeteciler Cemiyeti Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş'ı bürosunda ziyaret ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.


Müdür Eroğuz; gazeteciliğin fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu söyledi. Eroğuz, "Mesleğin birçok zorluğuna rağmen gecesini gündüzüne katan, toplumumuzun birikimine ve demokratik hayatımıza katkı sunan bir mesleği icra etmektesiniz. Basında görev yapan çalışanlarımızın gününü kutluyorum" dedi.


Hakkari gibi zorlu bir coğrafyada görev yaptıklarını belirten Taş ise, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - HAKKARİ

Gazeteciler Günü, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak
Bilinmeyen numaralar hizmeti veren şirketlerin geliri 587 milyon lirayı geçti İBB, personel alımı için ilana çıktı! İşte kadrolar Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım

Son Dakika Haberleri
00:02 Kılıçdaroğlu, Siteler esnafını ziyaret etti - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ocak 2020 - Son Dakika
00:02 Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika
23:56 Bakan ersoy'dan okçular vakfı'na unesco ziyareti - Son Dakika
23:56 İstanbul-beyoğlu'nda çöken binanın enkazı kaldırılıyor - Son Dakika
23:34 ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar - Son Dakika
22:10 Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 00:03:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: VEDAŞ heyetinden İHA Hakkari Bürosuna ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]