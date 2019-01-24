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Vedaş'ın Ayılarla İmtihanı

7 dakika önce

VEDAŞ'ın ayılarla imtihanı Ayıların direklere saldırı anı termal kameralara böyle takıldıVAN - Çaldıran ilçesi kırsalındaki elektrik nakil direklerine zarar veren ayılarla başı dertte.

Vedaş'ın Ayılarla İmtihanı, System.String[]
VEDAŞ'ın ayılarla imtihanı
Ayıların direklere saldırı anı termal kameralara böyle takıldı

VAN - Çaldıran ilçesi kırsalındaki elektrik nakil direklerine zarar veren ayılarla başı dertte. Akşam karanlık çöktüğünde mağaralarından tek tek inerek mahalle yakınlarına gelen ayılar, bir süre çevrede yiyecek aradıktan sonra elektrik nakil direklerinin yanına gelerek pençeleri ve ağızları ile zarar veriyor. Ayıların zarar verdiği direkler ise kışın ağır şartlarda devrilip arızalara sebebiyet vermemesi için VEDAŞ ekipleri tarafından değiştiriliyor.
Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Vangölü Elektrik dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, kış mevsiminde bölgede alçak ve orta gerilim arızalarının artmaya başladığını söyledi. Yapmış oldukları arıza incelemelerinde özellikle Çaldıran bölgesinde farklı durumlarla karşılaştıklarını ifade eden Okuducu, "Bazı bölgelerimizde sık sık direk yıkılmalarını gözlemledik. Bu arızaların kök nedenlerini araştırırız her zaman. Araştırdığımızda direklerimizin yabani bir hayvan tarafından parçalanarak veya zayıflatılarak bu yıkıma neden olduğu şeklinde bir tespitte bulunduk. Bunu gözlemlemek amacıyla özellikle yıkımın çok olduğu bölgeyi kamerayla izlemeye başladık. ve gördük ki özellikle belli saatlerde yabani ayıların direklerimize pençeleriyle zarar vermek suretiyle parça kopardıkları bu da zamanla direklerimizin zayıflamasına ve yıkılmasına neden olduğunu tespit ettik. Hal böyleyken buna nasıl bir tedbir alabiliriz, hayvanlara zarar vermeden biz bunu nasıl düzeltebiliriz diye çalışmalara başladık. Burada daha önce yabani kuş göçlerinin olduğu mevsimlerde kuşları uzaklaştırmak ve ölmelerini engellemek amacıyla kullanmış olduğumuz 'Kuşkonmaz' gibi bazı aparatlarımız var. Bu aparatlardan faydalanmak süratiyle biz direklerimizin birkaç noktasına bu aparatlardan taktık. Bunu yapmamızın nedenlerinin en başında tabiki yabani alanlarda yaşayan canlıları korumak, bunların zarar görmesini engellemek. Çünkü direklerin onların üzerine yıkılma durumu var, iletkenlerin kopup onların elektrikten ölme gibi bir durumları var. İkisi de sık sık arıza meydana gelen direklerimizi koruma gibi de bir amacımız meydana geldi. Değiştirdiğimiz direklerde uygulamaya başladık. Uygulamaya başladıktan sonra da bu güne kadar o bölgelerde herhangi bir şekilde şikayet gelmedi. Yabani ayılar genelde bizim ağaç direklere zarar veriyor. Bunu biraz incelediğimiz zaman ayıların pençelerinde bulunan tırnaklarla ilgili herhalde bir değişim veya farklı bir durum olabilir, ya da bölgede ağaç olmadığı için bunu ağaç bilip ağaçlarda oynama şeklinde zarar verme şekilde de olabiliyordu. Bundan dolayı ağaçlara zarar verdiğini düşünüyoruz" diye konuştu.
Tabii işletme faaliyetlerini sürdürürken aynı zamanda doğada yaşayan diğer canlılara da koruma borçlarının olduğunu ifade eden Okuducu, "Yabani hayatta yaşayan canlıların da korunması amacıyla bu tip tedbirlere başvuruyoruz. Benzer farklı durumlar oluştuğunda da farklı önlemler tarafımızdan alınacaktır İnşallah. Özellikle yeni şebeke planlamasında yabani kuş göçünün olduğu güzergahlarda hatlarımızı mümkün olduğunca bu tip aparatlarla donatmaya çalışıyoruz. Hatta mümkünse hatların güzergahlarını değiştirme gibi yollara da gidiyoruz. Buna örnek olarak ta Erçek Gölü civarında bildiğiniz gibi yılın belli mevsiminde flamingolar gelir ve çok güzel bir manzara oluşturur. Flamingoları korumak, elektriğe çarpılmalarını engellemek amacıyla hatlarımızı o bölgelerde de daha içeride, yola yakın yerleşim yerlerimize yakın noktalara çektik. Bunda da ciddi bir şekilde arıza sayımız düştü. Bu çalışmalarla hem kuş ölümlerinin önüne geçtik hem de arızaların azalmasını sağladık" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

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