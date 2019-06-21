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VEDAŞ'ın çağrı merkezi çalışanları ödüllendirildi

1 saat önce

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde iki milyonu aşkın nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), yüksek performans gösteren çağrı merkezi çalışanlarını ödüllendirdi.

VEDAŞ'ın çağrı merkezi çalışanları ödüllendirildi, System.String[]
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde iki milyonu aşkın nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), yüksek performans gösteren çağrı merkezi çalışanlarını ödüllendirdi.

Kolay ulaşılabilir olmayı, hizmet kalitesini daha da artırarak tüketici memnuniyetini geliştirmeyi çok önemsediklerini ifade eden VEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Koordinatörü Sami Kovancı, "Tüketicilerimizin şirketimize kolaylıkla ulaşabilmesi için iletişim kanallarımızı artırdık. 186 Çağrı Merkezi, sosyal medya hesaplarımız, whatsapp iletişim hattı, canlı sohbet, youtube, e-posta gibi iletişim mecralarımızdan tüketicilerimiz şirketimize 7/24 rahatlıkla ulaşabilmektedir. Tüketicilerimizle olan iletişimimizi güçlü kılan başarılı çağrı merkezi personellerimizi ödüllendirerek motivasyonlarını daha da artırmayı hedefledik. Tüketici memnuniyetini ve hizmet kalitemizi artıran çağrı merkezi personelimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Gösterdikleri yüksek performans nedeniyle birinci seçilen çağrı merkezi çalışanları; altın ve dört günlük gezi ile ödüllendirilirken, dereceye giren çalışanlara teşekkür belgesi, gezi ve VEDAŞ yöneticileri ile akşam yemeğiyle ödüllendirildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:57 Kaynak: İHA
Hakkari, Muş, Bitlis, Van, Güncel
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