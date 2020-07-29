VEDAŞ kesintisiz enerji için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), tüketicilere Kurban Bayramı'nda da kesintisiz enerji hizmeti verebilmek için hazırlıklarını tamamladı.

VEDAŞ Sistem İşletme Grup Müdürü Beytullah Özbayram, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı süresince de enerji arzında aksama yaşanmaması için 400 araç ve bin personelle görev başında olacaklarını belirtti.

Akıllı şebeke sistemini yöneten merkezleri, şebekeyi dijital ortamda izleyerek arızalara anında müdahale ettikleri SCADA merkezi ve sürekli sahada görev yapacak olan personellerle bayram boyunca kesintisiz enerji için çaba göstereceklerini belirten Özbayram, tüketicilerden gelecek talepleri anında değerlendirebilmek için tüm iletişim kanallarının 24 saat esasına göre hizmet vereceğini aktardı.

Özbayram, şunları kaydetti:

"Alo 186 çağrı merkezimiz, 0 538 655 28 28 numaralı whatsapp ihbar hattımız, www.vedas.com.tr internet sitemizin online işlemler menüsü ve diğer iletişim kanallarımızda görevli müşteri temsilcilerimiz, Kurban Bayramı boyunca da tüketicilerimize kesintisiz hizmet verecektir. VEDAŞ ailesi olarak, Kurban Bayramı'nın öncelikle sağlık, huzur ve mutluluklara vesile olmasını diler tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlarız."