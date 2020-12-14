Son Dakika | VEDAŞ kış hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Son Dakika | VEDAŞ kış hazırlıklarını tamamladı

14.12.2020 10:07

Son dakika haberi: - VEDAŞ kış hazırlıklarını tamamladı Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), kış aylarında artan enerji ihtiyacını karşılamak ve yaşanacak muhtemel hasarları önlemek amacıyla gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

- VEDAŞ kış hazırlıklarını tamamladı

VAN - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), kış aylarında artan enerji ihtiyacını karşılamak ve yaşanacak muhtemel hasarları önlemek amacıyla gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde iki milyonu aşkın nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren VEDAŞ, gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarıyla elektrik şebekesini kışın çetin şartlarına hazır hale getirdi. Türkiye'de kar yağışının en etkili olduğu bölgede, elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini vurgulayan VEDAŞ Sistem İşletme Grup Müdürü Beytullah Özbayram, "Bulunduğumuz coğrafya, Türkiye'nin en dağlık coğrafyası. Bölge ortalamamız yaklaşık bin 800 metre civarındadır. Bu coğrafyada, kış şartlarında dağıtım hizmeti yürütmek gerçekten zorlu bir süreç. Tabi biz bu süreci bildiğimiz için buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz, personellerimizi buna göre eğitiyoruz, araç ve ekipmanlarımızı da bu coğrafya ve iklim şartlarına göre hazırlıyoruz" dedi.

Bu sene araç filolarını da yenilediklerini vurgulayan Özbayram, "Modern araçlarla takviye yaptık. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerimizde yaşayan tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitesinde, kış aylarında da aksama yaşanmaması için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında trafo, pano, havai hatlar, aydınlatma tesisleri gibi şebeke unsurlarımızın tamamının bakım ve kontrollerini gerçekleştirdik. Paletli araçlarımızın ve kar motorlarımızın bakımlarını yaparak buzlu ve karlı yollara hazır hale getirdik. Ekiplerimizin, kış şartlarında güvenle çalışabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tamamladık. Amacımız müşterilerimize kesintisiz hizmet sağlamanın yanında korona virüs pandemi sürecinde evde olan, çalışan ve uzaktan eğitim alan öğrencilerimizi enerjisiz bırakmamaktır" ifadelerini kullandı.

"Elektrik hatları termal kamera ile kontrol ediliyor"

Elektrik şebekesinin bakım ve kontrollerinde teknolojiyi kullandıklarını belirten Özbayram, "Bakım ve onarım çalışmalarımızda kullandığımız termal kameralarımızla elektrik şebekesinde çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan ve ilerde arıza oluşumuna neden olabilecek ısınmaları tespit etmekteyiz. Önleyici bakım çalışması olarak özetleyebileceğimiz bu çalışma ile şebekemizde arıza oluşmadan, arıza potansiyeli olan şebeke unsurlarına ekiplerimiz müdahale ederek gerekli onarım çalışmalarını yapmaktadır" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

Son Dakika | VEDAŞ kış hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika | VEDAŞ kış hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika | VEDAŞ kış hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika | VEDAŞ kış hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika | VEDAŞ kış hazırlıklarını tamamladı

Bitlis, Enerji, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | VEDAŞ kış hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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