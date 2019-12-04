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VEDAŞ, kış mesaisine başladı

6 saat önce

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) kış mesaisine başladı.

VEDAŞ, kış mesaisine başladı, System.String[]

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) kış mesaisine başladı.


Kış döneminde de enerji arzında aksama yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, "Kış mevsiminin tüm olumsuzluklarına rağmen tüketicilerimize en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla Kış Eylem Planlamamızı yaptık. Bu kapsamda; hizmet bölgemiz genelinde bakım, onarım ve yatırım çalışmalarımızı tamamladık. Kar motorlarımızın ve paletli araçlarımızın bakımlarını yaparak her koşulda göreve hazır hale getirdik. Valilik, belediyeler ve ilgili diğer tüm kurumlarla olan koordinasyonumuz kış dönemi süresince de devam edecektir. Meteorolojinin bölgemiz için yaptığı uyarıları da dikkate alarak arıza bakım ve onarım ekiplerimiz ile çağrı merkezi çalışanlarımızın vardiyalarını düzenlemekteyiz. Ekiplerimizin kış şartlarında güvenle çalışabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tamamladık. Tüketicilerimize kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak ve tüketicilerimizin memnuniyetini daha da geliştirmek için görevimizin başındayız" dedi. - VAN

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:39 Kaynak: İHA
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