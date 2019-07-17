Son Dakika Haberleri: VEDAŞ Müdürü Şentürk, muhtarları ziyaret etti
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VEDAŞ Müdürü Şentürk, muhtarları ziyaret etti

4 saat önce

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

VEDAŞ Müdürü Şentürk, muhtarları ziyaret etti, System.String[]
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.
Kent merkezi ve ilçelerden gelen muhtarlarla sohbet eden Şentürk, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Kent merkezi, ilçeler ve bağlı köylerde enerji alt yapısını güçlendirmek için yatırım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirten Şentürk, "Muhtarlarımız, halkla buluşma noktasında bizlerin en önemli paydaşıdır. Bu nedenle muhtarlarımızın tamamını 186 çağrı merkezimizin VIP hattına tanımladık. Bu sayede muhtarlarımız, çağrı merkezimizi aradıklarında direkt kendilerine hizmet verecek müşteri temsilcimiz ile iletişime geçebilecektir." diye konuştu.
Dernek Başkanı Turan Süme ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vatandaşlarımız, yaşadıkları sorunları ilk olarak muhtarlarımıza iletiyor. Bu anlamda kurumlarımız ile muhtarlarımız arasındaki iletişim kolaylığı, birçok sorunun büyümeden çözülmesini sağlıyor. Bizler de VEDAŞ'ın çalışmalarına bugüne kadar olduğu gibi sonraki süreçlerde de destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:17 Kaynak: AA
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