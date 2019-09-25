Son Dakika Haberleri: VEDAŞ, sınırın sıfır noktasında hizmet binası açtı
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VEDAŞ, sınırın sıfır noktasında hizmet binası açtı

2 saat önce

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), sınırın sıfır noktasındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinde yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

VEDAŞ, sınırın sıfır noktasında hizmet binası açtı, System.String[]

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), sınırın sıfır noktasındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinde yeni hizmet binasının açılışını yaptı.


Şemdinli ilçesine bağlı beldeyken 2018 yılının sonunda ilçe hüviyeti kazanan Derecik'te hizmet kalitesini daha da artırmak istediklerini ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, "Ülkemizin Irak sınırına en yakın yerleşim yeri olan Derecik'te yaşayan halkımıza kaliteli hizmeti en kısa sürede verebilmek amacıyla hizmet binamızın açılışını yapmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız, yeni hizmet binamızda tüm iş ve işlemlerini rahatlıkla yapabilir. Hizmet bölgemizin genelinde olduğu gibi sınırın sıfır noktasındaki tüketicilerimizin de memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda araç ve personel sayısı olarak da yeterli donanıma sahip olan hizmet binamızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - HAKKARİ

Şemdinli, Hakkari, Derecik, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:09 Kaynak: İHA
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