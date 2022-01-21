VEDAŞ SKADA merkezi ile arızalara zamanında müdahale ediyor - Son Dakika

VEDAŞ SKADA merkezi ile arızalara zamanında müdahale ediyor

VAN Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), kurduğu SKADA Merkezi ile arızalara anında müdahale ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin zor şartlarında vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüren VEDAŞ, kurduğu SKADA Merkezi ve son teknoloji araçlarla arızalara kısa sürede müdahale ediyor.

Türkiye'nin en dağlık coğrafyasında yer aldıklarını ifade eden VEDAŞ Sistem İşletme Grup Müdürü Beytullah Özbayram, bin 600 rakımın üzerinde yer alan bölgede hizmet verdiklerini söyledi. Çetin ve zorlu kış şartlarının en yoğun yaşandığı bir bölgede, 900 personel ve 150 araç ile arızalara müdahale ettiklerini belirten Özbayram, "VEDAŞ olarak bölgenin zorluğunu bildiğimiz için buna göre tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu kapsamda yaz döneminde bakım faaliyetlerimizi yürüterek, kış döneminde oluşabilecek arızaları önleme adına kestirici bakımlarımızı yaptık. Şuanda yaklaşık 900 personel ve 150 araç ile arıza bakım faaliyetlerini yürütmekteyiz" dedi.

SKADA merkezinde yaklaşık 40 bin kilometrelik dağıtım hattının izlenebildiğine dikkat çeken Özbayram, "6 bin 800 trafomuzu uzaktan izlemekteyiz. Arıza durumunda müşterilerimiz '186' elektrik arızayı aramaktalar. Çağrı merkezimize gelen bu çağrılar, oradan da SKADA merkezimize gelmektedir. SKADA Merkezimizdeki personellerimiz de arızanın yerine göre sahadaki ekiplerimizi yönlendirmekteler. Dolayısıyla en yakın noktadaki ekibi arızalara yönlendirdiğimiz için arızalara müdahale süremizde daha kısa olmaktadır. Bu da halkımızı daha kısa süreli kesintiye maruz kalmasına neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.

VEDAŞ olarak 7-24 görev başında olduklarını vurgulayan Özbayram, "Bizler arızalara en kısa sürede müdahale ediyoruz. Yalnız kış döneminde olmamız hasebiyle iletken kopması ve direk devrilmesi gibi arızalarımız olmaktadır. Halkımızdan isteğimiz, bu arızalara müdahale etmemeleri ve direk olarak '186' elektrik arıza servisini aramalarıdır" diye konuştu.