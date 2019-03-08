Son Dakika Haberleri: Vedaş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

Vedaş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

1 saat önce

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın çalışanlarının gününü kutladı.

Vedaş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği, System.String[]
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın çalışanlarının gününü kutladı.

VEDAŞ ailesi olarak kadın istihdamına ve kariyer gelişimlerine önem verdiklerini ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu; "Elektrik dağıtım sektörü, oldukça zor ve tehlikeli bir hizmeti icra etmektedir. Tüm zorluklara rağmen görevlerini başarıyla yerine getiren kadın personelimizi tebrik ediyor, onları yürekten kutluyorum. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:09 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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