Vedaş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
1 saat önce
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın çalışanlarının gününü kutladı.
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın çalışanlarının gününü kutladı.
VEDAŞ ailesi olarak kadın istihdamına ve kariyer gelişimlerine önem verdiklerini ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu; "Elektrik dağıtım sektörü, oldukça zor ve tehlikeli bir hizmeti icra etmektedir. Tüm zorluklara rağmen görevlerini başarıyla yerine getiren kadın personelimizi tebrik ediyor, onları yürekten kutluyorum. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:09 Kaynak: İHA
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