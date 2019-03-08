Vedaş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın çalışanlarının gününü kutladı.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın çalışanlarının gününü kutladı.



VEDAŞ ailesi olarak kadın istihdamına ve kariyer gelişimlerine önem verdiklerini ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu; "Elektrik dağıtım sektörü, oldukça zor ve tehlikeli bir hizmeti icra etmektedir. Tüm zorluklara rağmen görevlerini başarıyla yerine getiren kadın personelimizi tebrik ediyor, onları yürekten kutluyorum. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" dedi. - VAN

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