Vedaş'tan İha'ya Ziyaret
16 dakika önce
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla İhlas Haber Ajansı
(İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu, VEDAŞ Van İl Müdürü Beytullah Özbayram, Kurumsal İletişim Sorumlusu Ercan Kısacık ile Çimen Koç İHA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında basın mensuplarıyla sohbet eden VEDAŞ Bölge Müdürü Okuducu, bölgede gazetecilik mesleğinin zorluklarına dikkat çekti. Okuducu, "Gazeteciler zor bir coğrafyada zorlu bir görev ifa ediyorlar. Basın mensupları demokratik bir toplumun en başta gelen haklarından olan doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü sağlayarak çok önemli bir görevi icra etmektedir. Bu duygularla halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:21 Kaynak: İHA
Son Dakika! Karlov Suikastı Davasında Ara Karar Açıklandı! Yakalama Emri Çıkarıldı
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması
Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz!
CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan İstifasıyla İlgili Tartışmaları Değerlendirdi