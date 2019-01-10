Son Dakika Haberleri: Vedaş'tan İha'ya Ziyaret

Vedaş'tan İha'ya Ziyaret

16 dakika önce

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vedaş'tan İha'ya Ziyaret, System.String[]
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu, VEDAŞ Van İl Müdürü Beytullah Özbayram, Kurumsal İletişim Sorumlusu Ercan Kısacık ile Çimen Koç İHA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında basın mensuplarıyla sohbet eden VEDAŞ Bölge Müdürü Okuducu, bölgede gazetecilik mesleğinin zorluklarına dikkat çekti. Okuducu, "Gazeteciler zor bir coğrafyada zorlu bir görev ifa ediyorlar. Basın mensupları demokratik bir toplumun en başta gelen haklarından olan doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü sağlayarak çok önemli bir görevi icra etmektedir. Bu duygularla halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Gazeteciler Günü, Van, Güncel
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