Vedaş'tan 'Kadınlar Günü' Ziyareti
1 saat önce
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürü Beytullah Özbayram, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Van Sanayici ve İş Kadınları Derneği (VASİKAD) ziyaret etti.
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürü Beytullah Özbayram, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Van Sanayici ve İş Kadınları Derneği (VASİKAD) ziyaret etti.
İl Müdürü Beytullah Özbayram, beraberindeki kurumsal iletişim personelleri Çimen Koç ve Elif Baştürk ile VASİKAD'ı ziyaret etti. Dernek üyelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Özbayram, "Tüm kadınlarımız için bu anlamlı günde, il ve bölge genelinde kadın istihdamı ve kadın girişimciliği, ilin turizm değerleri ve yapılabilecek çalışmalar, birlikte üretilebilecek projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Bu vesile ile tüm dernek üyelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:28 Kaynak: İHA
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