Son Dakika Haberleri: VEDAŞ'tan kan bağışı
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VEDAŞ'tan kan bağışı

1 saat önce

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Kızılaya kan bağışında bulundu.

VEDAŞ'tan kan bağışı, System.String[]
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Kızılaya kan bağışında bulundu.

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü bahçesine kurulan "Kızılay Kan Bağış Standına" VEDAŞ personelinin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 'Sorumluluk kanımızda var' düşüncesiyle düzenli olarak kan bağışında bulunduklarını ifade eden VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, "Kan bağışına yoğun katılım gösteren çalışanlarımıza ve kan bağışına katkı veren halkımıza teşekkür ediyorum. Hastanelerde acil kan bekleyen hastaların kan ihtiyacı bizlerin yaptığı gönüllü bağışlarla karşılanıyor. Bu nedenle kana ihtiyacı olan hastalara umut olabilmek için tüm halkımızı düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyorum. Şirketimizin geleneği haline gelen düzenli kan bağışına sonraki dönemlerde de devam edeceğiz" diye konuştu.

Kurumların düzenli kan bağışına öncülük etmesinin toplumsal farkındalık açısından da önemli olduğunu belirten Muş Kızılay Ekip Doktoru Asadullah Dost, "VEDAŞ çalışanlarının kan bağışına olan ilgisinden dolayı oldukça mutlu olduk. Gösterdikleri sosyal sorumluluk hassasiyeti nedeniyle VEDAŞ ailesine teşekkür ederim" dedi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:41 Kaynak: İHA
Bitlis, Van, Muş, Güncel
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