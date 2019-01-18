Son Dakika Haberleri: Vedaş'tan Öğrencilere Karne Hediyesi

Vedaş'tan Öğrencilere Karne Hediyesi

1 saat önce

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından sömestri tatiline giren öğrencilere "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisi hediye edildi.

Vedaş'tan Öğrencilere Karne Hediyesi, System.String[]
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından sömestri tatiline giren öğrencilere "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisi hediye edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çocuklarda enerji verimliliği, elektrik üretimi, enerji kaynakları gibi konularda farkındalık oluşturulmak ve çocuklara enerjiyi anlatabilmek amacıyla hazırlanan "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisi; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de hizmet veren VEDAŞ tarafından öğrencilere ulaştırıldı.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından hizmet bölgesindeki illerde dağıtımı yapılan derginin Türkiye genelinde 1 milyon öğrenciye karne hediyesi olarak verildiği belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:30 Kaynak: İHA

Hakkari, Van, Güncel
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