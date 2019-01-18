Vedaş'tan Öğrencilere Karne Hediyesi
1 saat önce
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından sömestri tatiline giren öğrencilere "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisi hediye edildi.
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından sömestri tatiline giren öğrencilere "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisi hediye edildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çocuklarda enerji verimliliği, elektrik üretimi, enerji kaynakları gibi konularda farkındalık oluşturulmak ve çocuklara enerjiyi anlatabilmek amacıyla hazırlanan "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisi; Van, Bitlis
, Muş
ve Hakkari
'de hizmet veren VEDAŞ tarafından öğrencilere ulaştırıldı.
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından hizmet bölgesindeki illerde dağıtımı yapılan derginin Türkiye
genelinde 1 milyon öğrenciye karne hediyesi olarak verildiği belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:30 Kaynak: İHA
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