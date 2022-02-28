VEDAŞ'tan öğrencilere kıyafet yardımı - Son Dakika
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VEDAŞ'tan öğrencilere kıyafet yardımı

28.02.2022 16:03
VEDAŞ'tan öğrencilere kıyafet yardımı

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) "Her Mevsim Tebessüm" projesi kapsamında Başkale ilçesinde öğrencilere kışlık kıyafet hediye etti.

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) "Her Mevsim Tebessüm" projesi kapsamında Başkale ilçesinde öğrencilere kışlık kıyafet hediye etti.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'ye bağlı köy ve mezralarda yaşayan çocuklar için sosyal sorumluluk projesi düzenlendi.

Bu kapsamında, Başkale ilçesine bağlı Gelenler ve Böğrüpek mahallelerindeki okulları ziyaret eden VEDAŞ görevlileri, öğrencilere mont ve bot dağıttı.

VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir, "Her Mevsim Tebessüm" projesi kapsamında Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de eğitim gören öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Gelenler ve Böğrüpek mahallelerindeki öğrencileri ziyaret ettiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Küçük kardeşlerimizle buluşarak hediyelerimizi sunduk. Öğrencilerle sohbet ettik. Onların geleceğe yönelik çok net kariyer hedeflerinin olduğunu gördük. Bu durum aydınlık geleceğimize olan inancımızı bir kez daha tazeledi. Küçük hediyelerimizi kabul eden öğrencilerimize ve bizlere geleceğimizle buluşma fırsatı veren öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. VEDAŞ ailesi olarak sosyal sorumluluk çalışmalarımız devam edecek."

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Kaynak: AA

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