Son Dakika Haberleri: Vedaş'tan Yangın Tatbikatı

Vedaş'tan Yangın Tatbikatı

1 saat önce

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü tarafından yapılan tatbikat tam not aldı.

Vedaş'tan Yangın Tatbikatı, System.String[]
Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü tarafından yapılan tatbikat tam not aldı.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince düzenlenen tatbikatta, VEDAŞ personeline yangın söndürme eğitimi verildi. VEDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği ekipleri tarafından hazırlanan tatbikatta, olası bir yangında yapılması gerekenler ve yangına müdahale eğitimleri verildi. Tatbikat senaryosu gereği oluşturulan yangın, personelin katılımıyla söndürüldü.

Sıfır iş kazası hedefine ulaşmak için düzenli olarak personele eğitim verdiklerini ifade eden VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, "İş sağlığı ve güvenliği kurumumuzun birinci önceliğidir. Personelimizin mevcut bilgilerini güncellemek ve öğrenilen bilgileri kalıcı davranış haline getirmek için eğitimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:40 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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