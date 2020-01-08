VEDAŞ ve Mehmetçikten ortak çalışma - Son Dakika
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VEDAŞ ve Mehmetçikten ortak çalışma

6 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, Zap kanyonunda zarar gören yüksek gerilim hatlarını onarmak için zorlu kış koşullarına adeta meydan okuyor.

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HAKKARİ (İHA) – Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, Zap kanyonunda zarar gören yüksek gerilim hatlarını onarmak için zorlu kış koşullarına adeta meydan okuyor.


Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Hakkari'de, elektrik arızalarının tespiti ve giderilmesi için VEDAŞ ekiplerinin yaptığı çalışmalar aksiyon filmlerini aratmadı. Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Hakkari arıza ekipleri, çetin kış şartlarının yaşandığı Zap vadisinde zarar gören yüksek gerilim hatlarındaki arızayı gidermek için Üzümcü Jandarma Karakolu ve Çukurca Rafting takımıyla ortak çalışma yürüttü. Hakkari merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanlı köyü civarında iletim hattındaki arızayı askerlerin drone'u ile tespit eden ekipler, daha sonra iş güvenliği tedbirlerini alarak Çukurca'dan getirdikleri Rafting takımın botları ile Zap suyundan geçerek elektrik arızasını giderdi.


"Arızalar drone ile tespit ediliyor"


Bölgeye gelen jandarma ekipleri enerji nakil direklerinde yaşanan sorunları drone ile görüntüledi. Alınan görüntülerden sonra Çukurca'dan getirilen rafting botları ile Zap suyunun karşı tarafına geçen ekipler yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından sorunu giderdi. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan VEDAŞ çalışanı Şahin Tunç, Çukurca ilçesinin ana hat şebekesinde oluşan arızaya gidermek için çalışma başlattıklarını söyledi. Tunç, "Ülkemizin coğrafi yapısının en zorlu olduğu Hakkari ilimizde tüketicilere kesintisiz enerjiyi sağlamak ekiplerimizle Zap vadisinde çalışma başlattık. Bugün botlarla Zap suyunu geçip yaklaşık 300 metre yükseklikteki dağa tırmanarak arıza tespitini yaptık. Arıza tespitinden sonra tekrar vatandaşların mağdur olmaması için enerjiyi vermeye çalışacağız. Bugün Şıne bölgesindeki Askerler de bize drone ile destek verdi. Bizlerde bu drone ile hat taraması gerçekleştirdik. Arıza bakım onarım çalışmalarımız devam etmekte. Bizlere destek olan Zap Rafting takımına ve bölgede görevli askerlere teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Zap bölgesi, Çukurca, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
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