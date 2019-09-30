Son Dakika Haberleri: VEDAŞ yatırım çalışmalarını sürdürüyor
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VEDAŞ yatırım çalışmalarını sürdürüyor

19 dakika önce

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), 2019 yılı yatırım programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

VEDAŞ yatırım çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), 2019 yılı yatırım programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.


Yatırım planlamaları doğrultusunda ekiplerin yoğun bir mesai harcadığını belirten VEDAŞ Van İl Müdürü Beytullah Özbayram, "3,5 milyon TL keşif bedeliyle Van'ın merkezinde gerçekleştirdiğimiz yatırım çalışmalarımız kapsamında, belediye ve Karayolları tarafından yapılan yol genişletme çalışmaları sonrasında araç ve yaya geçişlerini kısıtlayacak duruma gelen, can ve mal emniyeti açısından binalara yakın olan ve yol geçişlerini engelleyen enerji nakil hatları ve trafo postalarını kaldırdık, kaldırmaya devam ediyoruz. Eski tesislerin yerine daha modern kabinler inşa ettik. Şehir gelişimini tamamlamış ve altyapısı oturmuş bölgelerdeki havai hatları yer altına aldık ve almaya devam ediyoruz. Proje kapsamında 4 bin 500 metre kazı çalışması yaparak 182 adet galvanizli yeni aydınlatma direği ve 462 adet şebeke direğini sistemimize kazandırdık. Tüketicilerimize kaliteli enerjiyi kesintisiz sunabilmek ve tüketicilerimizin memnuniyetini daha da arıtmak için gerçekleştirdiğimiz yatırım çalışmalarımız Van ilimizin tamamında sürmektedir" dedi. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:12 Kaynak: İHA
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