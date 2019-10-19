Son Dakika Haberleri: VEDAŞ yöneticileri muhtarlarla buluştu
Son Dakika Güncel VEDAŞ yöneticileri muhtarlarla buluştu

VEDAŞ yöneticileri muhtarlarla buluştu

1 saat önce

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) yöneticileri, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında hizmet bölgesi genelinde görev yapan muhtarlarla buluştu.

VEDAŞ yöneticileri muhtarlarla buluştu, System.String[]

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) yöneticileri, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında hizmet bölgesi genelinde görev yapan muhtarlarla buluştu.


19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında VEDAŞ yöneticileri, hizmet bölgesi genelinde görev yapan muhtarlarla buluştu. Muhtar ziyaretleri hakkında açıklama yapan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu; "Halkımızın taleplerini ilk elden kolayca iletebildiği muhtarlarımız, şirketimizin önemli çözüm ortakları arasında yer almaktadır. Şirket faaliyetlerimiz sırasında muhtarlarımızla istişare halinde çalışmalarımızı sürdürmekte olup saha çalışmalarımızda muhtarlarımızla koordineli hareket etmekteyiz. Muhtarlarımızla iletişimi çok önemsiyoruz. Hizmet bölgemiz genelinde görev yapan köy ve mahalle muhtarları Şirket yöneticilerimize kolaylıkla ulaşabilmektedir. Ayrıca muhtarlarımızın çağrı merkezimize de kolayca ulaşabilmesi için kurduğumuz VİP Muhtar İletişim hattımız da muhtarlarımıza 7/24 hizmet vermektedir. 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında hizmet bölgemiz genelinde görev yapan muhtarlarımızı ziyaret ederek bir kez daha yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Bu vesileyle muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diler, günlerini kutlarım" dedi. - VAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:47 Kaynak: İHA
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