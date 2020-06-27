Vedat 15. golünü attı - Son Dakika

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabaka 3-2 Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanırken, sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muriqi gol sayısını 15'e yükseltti. 70. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan Ali 'nin ceza sahası içine açtığı ortada Vedat yaptığı düzgün kafa vuruşuyla topu ağlara gönderirken, Süper Lig'deki gol sayısını 15'e çıkardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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