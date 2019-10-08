Son Dakika Haberleri: Vedat Albayrak Brezilya Judo Grand Slam'da gümüş madalya kazandı
Son Dakika Spor Vedat Albayrak Brezilya Judo Grand Slam'da gümüş madalya kazandı

Vedat Albayrak Brezilya Judo Grand Slam'da gümüş madalya kazandı

2 saat önce

Brezilya'da gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde milli sporcumuz Vedat Albayrak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Vedat Albayrak Brezilya Judo Grand Slam'da gümüş madalya kazandı, System.String[]

Brezilya'da gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nın açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvanın ikinci gününde kıdemli judokalar başarılarını bir kez daha kanıtladı.


Erkekler -73 kilo kategorisinde Rus Musa Mogushkov, Brezilyalı David Lima ile karşılaştı. Rus judoka rakibini tai otoshi tekniği ile tatamide alt ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Euronews.com'da Görüntüle

Brezilya, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Batuhan Akduman o görüntüleri yalanladı: Abrahamyan'ı rezil edeceğim
Volkan Demirel Liverpool yolcusu! Ersun Yanal 4 ismin biletini kesti: Kulüp bulsunlar Fatih Terim'den yönetime: Paranız yoksa ben veririm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 13:07:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vedat Albayrak Brezilya Judo Grand Slam'da gümüş madalya kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]