Son Dakika Haberleri: Vedat Albayrak Brezilya Judo Grand Slam'da gümüş madalya kazandı
Son Dakika Dünya Vedat Albayrak Brezilya Judo Grand Slam'da gümüş madalya kazandı

Vedat Albayrak Brezilya Judo Grand Slam'da gümüş madalya kazandı

1 saat önce

Brezilya'da gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde milli sporcumuz Vedat Albayrak gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Brezilya'da gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde milli sporcumuz Vedat Albayrak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Vedat Albayrak Brezilya Judo Grand Slam'da gümüş madalya kazandı

Brezilya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:34 
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