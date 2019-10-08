Vedat Albayrak Brezilya Judo Grand Slam'da gümüş madalya kazandı
1 saat önce
Brezilya'da gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde milli sporcumuz Vedat Albayrak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Brezilya'da gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde milli sporcumuz Vedat Albayrak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:34
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