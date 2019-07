"Vedat gibi bir oyuncuyu biz de kadromuzda görmek isteriz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i kadrolarında görmek istediğini söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muric'i kadrolarında görmek istediğini söyledi.

Okan Buruk, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına başlayan turuncu-lacivertli takımın antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Buruk, Vedat Muric'le ilgilendiklerini açıklayarak, "Vedat Muric de bizim düşündüğümüz, istediğimiz oyunculardan biri. Burada hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin Vedat Muric'e yaptığı teklif var. Değerli bir oyuncu, özellikle onu çok yakından tanıyan bir teknik direktör olarak ben de tabii ki Vedat'la çalışmayı çok isterim. Bununla ilgili bizim de görüşmemiz oldu. Şu anda tabii ki Rizespor'un bu anlamda bir beklentisi var. En doğru kararı verecek takım Rizespor ama Vedat gibi bir oyuncuyu biz de kadromuzda görmek isteriz. Görüşmemiz oldu. Fiyat üzerinden resmi teklifimiz olmadı ama Vedat'la ilgili görüşmelerimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, "Azubuike ile ilgili de bir girişiminiz oldu mu?" sorusuna, "Azubuike ile ilgileniyoruz. Burada öncelik Rizespor'undu. Rizespor ile arasında anlaşma olmadı, benim de düşündüğüm, beğendiğim oyunculardan biri, onu da kadromuzda düşünüyoruz, görüşmeler sürüyor. Onun dışında 3 oyuncu ile görüşmelerimiz sürüyor. Çok kısa bir süremiz var, bu süre içerisinde en doğru şekilde transferlerimizi yapıp kadromuzu güçlendirerek Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkmak istiyoruz. Savunmamız bizim için çok büyük öncelik. Savunma bölgesine 2 stoper almak istiyoruz. Onlar bizim için öncelik. Onları aldıktan sonra çok daha güçlü bir kadro olacağız." cevabını verdi.

"İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek"

Çok önemli bir göreve geldiğini belirten Okan Buruk, yeni sezona önemli hedefleri gerçekleştirmek için başlayacaklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Öncelikle hepimiz için çok önemli bir görev. Benim ekibim ve futbolcular için de baktığınızda yeni sezon, yeni hedefler. Bizlerle birlikte bu yenilik burada başladı. Hedeflerimiz büyük. Bundan önceki yıllarda Başakşehir takımının hedefleri neyse bu sene de aynı hedefler doğrultusunda yolumuza başlıyoruz. İlk hedefimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları başlayacak 6-7 Ağustos'ta, ilk hedefimiz buna hazırlanmak.

Şu an 5 haftalık bir süremiz var, en iyi şekilde hazırlanıp Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek, takımımızı Şampiyonlar Ligi'nin içinde görebilmek bizim için çok önemli. Hem benim için hem oyuncularımız için çok değerli ve önemli bir hedefle başlıyoruz. İnşallah da buna ulaşırız. İki ön eleme oynayacağız, ikisini geçersek Şampiyonlar Ligi'ne girmiş olacağız. Daha sonra lig yarışı başlayacak. Burada da diğer takımlarla birlikte bu yarışın içerisinde olan, üst sıralarda olan, şampiyonluk hedefinden hiçbir şekilde vazgeçmemiş bir takım olarak bu seneye devam etmek istiyoruz."

Okan Buruk, Mevlüt Erdinç'e gelen tekliflerin hatırlatılması üzerine ise, "Yerli futbolcu planlaması olarak Aziz Eraltay, Muhammet Demir ve Furkan Soyalp, bu takımın benden önce anlaştığı oyunculardı. Daha sonra Fredrik Gulbrandsen'i Salzburg'dan kadromuza kattık. Dört transfer yaptık, bu transferler devam edecek. Hem savunmaya hem de diğer bölgelere transferlerimiz devam edecek. Kadromuzdan ayrılan oyuncular da olacak ama öncelikle kadro yapımızı şekillendirip ondan sonra oyuncularla yollarımızı ayırmayı düşünüyoruz. Çok değerli ve çok önemli oyuncularımız var, burada yeni bir teknik adam var ve ben yeni bir teknik adam olarak hepsine şans vermek istiyorum. Bir kısmını kampa götüreceğiz bir kısmını kampa götürmeyeceğiz. Doğru takviyelerle, takımımızı 1 sene öncesine göre daha güçlü bir şekilde hazırlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Edin Visca ve Mahmut Tekdemir'le ilgili basında transfer haberlerinin çıktığının hatırlatılması üzerine Buruk, "Teklifler olabilir ama baktığımızda da her gün bir oyuncumuz bir takıma, diğer oyuncumuz başka takıma gidiyor. Gazeteden okuduklarımıza inansak sahada belki eksik futbolcu ile olacağız. Tam kadro olarak, elimizdeki tüm oyuncuları tutarak, bunların üzerine doğru oyuncuları transfer ederek yolumuza devam edeceğiz. Şu an biz transfer yapabilecek durumdayız ama kadromuzdan hiçbir oyuncu bırakmayacağız." diye konuştu.

Arda Turan ve Alexandru Epureanu'nun tedavilerinin devam ettiğini kaydeden Buruk, "Arda ve Epureanu, bugün takımla başlamıyor. Epureanu'nun biraz daha uzun süreceğini düşünüyoruz. Arda'nın kamp döneminde takımla birlikte olmasını düşünüyoruz. Milli oyuncularımıza izin verdik. Güzel bir ortam, hem kulüp yapısı hem oyuncuların karakterleri, çalışma istekleri, onların verdikleri istek çok önemli. Takımımıza, oyuncularımıza çok inanıyoruz. İnşallah burada güzel günler yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferini de değerlendiren Okan Buruk, "Emre, çok önemli ve değerli bir oyuncu. Emre'nin takım üzerindeki kaptanlık rolü çok önemli. Fenerbahçe'de de Emre'ye başarılar diliyorum. Emre'nin eksikliğini kapatmak biraz zor ama bize burada oyuncularımızla birlikte büyük görev düşüyor. Bu eksikliği doğru bir şekilde kapatıp, takımımızı daha iyi bir yere taşımaya çalışacağız." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AİHM'den 'soyadına saygı' kararı

Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı'dan ilk sözler!

Doktor çift darbedildi

Beşiktaş, Mohamed Diame'yi bedavaya transfer ediyor