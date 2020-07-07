Vedat Günyol 5. Deneme Yarışması için başvurular alınmaya başlandı - Son Dakika

Vedat Günyol 5. Deneme Yarışması için başvurular alınmaya başlandı

Kartal Belediyesi, çevirmen, eleştirmen, öğretmen, yayıncı ve yazar Vedat Günyol anısına düzenlediği deneme yarışmasının 5'incisini gerçekleştiriyor.

Kartal Belediyesi, çevirmen, eleştirmen, öğretmen, yayıncı ve yazar Vedat Günyol anısına düzenlediği deneme yarışmasının 5'incisini gerçekleştiriyor.

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Başta edebiyat alanına giren sorunlar olmak üzere toplumsal yaşam içinde insanı ilgilendiren hemen her konuya eğilen "Yazarların Cumhurbaşkanı" Vedat Günyol'u gelecek kuşaklara tanıtmak ve deneme alanındaki çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlenen "Vedat Günyol Deneme Ödülü" tüm yazarları bekliyor.


"Vedat Günyol Deneme Ödülü"ne katılmak isteyen yazarlar için 6 Temmuz'da başlayan başvurular, 15 Kasım 2020'ye kadar devam edecek. Seçici kurulda; Adem Uçar, Adnan Özyalçıner, Aykut Küçükkaya, Celal Ülgen, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden'in yer aldığı yarışmada ödül alan eser, bir kitap olabilecek hacim ve biçimde olması halinde yayımlanacak ve birinci olan yazar 7 bin 500 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca Jüri Özel Ödülü; 3 bin TL ve Genç Deneme Yazarı Ödülü olan 3 bin TL de sahiplerini bulacak. 7 Mart 2021 Pazar günü düzenlenecek törenle ödüller, sahiplerine verilecek. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Vedat Günyol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vedat Günyol 5. Deneme Yarışması için başvurular alınmaya başlandı - Son Dakika
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