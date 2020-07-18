Vedat'ın böbreği, 17 yıl nakil bekleyen hastayı hayata bağladı - Son Dakika

BATMAN'da, geçirdiği motosiklet kazasında yaralandıktan sonra tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Vedat Yaşar'ın (26) organları, 6 kişiye umut oldu. Yaşar'ın bir böbreğinin nakledildiği Ali Naci Öztürk (53), 17 yıl sonra sağlığına kavuştu.
Batman'da, motosiklet kazası geçiren Vedat Yaşar'ın hastanedeki 7'nci gününde, beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi de oğlunun organlarını bağışladı. Ankara ve Malatya'dan gelen ekiplerin operasyonuyla alınan karaciğer, 2 böbrek, pankreas ve incebağırsak, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Nakil Merkezi'ne, kalp ise Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, organ bağışı yapılan hastaların genel durumlarının iyi olduğunu ifade etti.