Son Dakika Haberleri: Vedat'ın Cezası Onandı

Vedat'ın Cezası Onandı

54 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor kalecisi Vedat Karakuş'un cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı.

Vedat'ın Cezası Onandı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor kalecisi Vedat Karakuş'un cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı.

TFF U21 Ligi'nde mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor U21 takımının kalecisi Vedat Karakuş'un PFDK tarafından verilen 5 maçlık cezası onandı.

Tahkim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "İstikbal Mobilya Kayseri Spor Kulübü'nün futbolcusu Vedat Karakuş ile ilgili PFDK'nın 28.02.2019 tarihli E.2018-2019/733 K.2018-2019/880 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; İstikbal Mobilya Kayseri Spor Kulübü'nün futbolcusu Vedat Karakuş'un rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verildi" denildi.

Vedat Karakuş, 24 Şubat 2019 tarihinde Konya'da oynanan Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor U21 maçının bitiş düdüğü sonrasında rakip takım sporcusuna yönelik saldırıda bulunduğu gerekçesi ile müsabakanın hakemi tarafından rapor edilmiş, 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmıştı. Bu cezanın haksız olduğunu düşünen Kayserispor kulübü de PFDK'nın kararına itiraz etmişti - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:26 Kaynak: İHA

Kayseri, Tahkim Kurulu, Kayserispor, İstikbal Mobilya, Spor
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