Son Dakika Haberleri: "Vedat'ın ve kulübün lehine olan bir süreç izleyeceğiz"
Son Dakika Spor Haber

"Vedat'ın ve kulübün lehine olan bir süreç izleyeceğiz"

1 saat önce

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Kimse Vedat Muric'i spor kamuoyunda transfer söylentileri üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışmasın.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Kimse Vedat Muric'i spor kamuoyunda transfer söylentileri üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışmasın. Vedat Muric, altın değerinde bir oyuncumuz." dedi.
Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer sezonunda en çok konuşulan futbolculardan birinin oyuncuları Vedat Muric olduğunu belirtti.
Muric'in Süper Lig'de geçen sezon 17 gol attığını anımsatan Bakır, "Ligin en fazla gol atan ikinci oyuncusu. Attığı gollerin yanında takıma yaptığı katkı ortada. Transferde adının konuşulması elbette sevindirici ama biz ve taraftarımız Vedat Muric'in takımda kalmasını istiyoruz. Fakat, oyuncumuzun gelecek planlamasına da saygı duyuyoruz. Yurt içi ve yurt dışından önemli takımlardan teklifler var. Sözlü olarak bazı kulüpler ile de görüştük. Vedat'ın ve kulübün lehine olan bir süreç izleyeceğiz." şeklinde konuştu.
Golcü oyuncunun transfer sürecinde spor medyasında konuşulanlarla değerinin düşürülmeye çalışıldığını aktaran Bakır, "Kimse Vedat Muric'i spor kamuoyunda transfer söylentileri üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışmasın. Vedat Muric, altın değerinde bir oyuncumuz. Son derece kaliteli ve değerli. Geçen sezon ligde 17 gol ile önemli bir başarısı var. Bazı şeyleri çarpıtarak oyuncumuzu değerinden farklı göstermek isteyenleri dikkatle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"Her mevkiye oyuncu alacağız"
Bakır, sezon sonunda 12 oyuncunun takımdan ayrıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Taraftarımız endişe etmesin. Çok kapsamlı transfer çalışması yürütüyoruz. İsmail Kartal hocamızın raporu doğrultusunda ve Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal yoğun şekilde çalışıyor. Geçen sezon devre arasında önemli transferlerimiz oldu. Bu sezon da benzer şekilde isabetli işler yapmak için uğraşıyoruz. Her mevkiye oyuncu alacağız. Geçen sezondan sözleşmesi biten oyuncularımızla görüşmeleri tamamladıktan sonra dış transfere hız vereceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:23 Kaynak: AA
Hasan Yavuz, Çaykur Rizespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fikret Orman'dan Quaresma tepkisi: Parasını verin, gönderin gitsin Quaresma'dan Fikret Orman'a yanıt geldi! Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Beşiktaş'ın Umut Meraş'ı transfer ettiğini açıkladı! Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Vedat Muriqi için Ali Koç ile görüştük

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 19:07:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Vedat'ın ve kulübün lehine olan bir süreç izleyeceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]