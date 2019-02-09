Vedat İnce'den 'Yeraltı Kanunu'
49 dakika önce
2019'a damga vuracak yeraltı kanunu sinema filmi hazırlıkları aralıksız devam ediyor
Yapımcılığını ve senaristliğini Bülent Gül Cemal'in yaptığı TRENT FİLM YAPIM şirketinin üstlendiği Yer Altı Kanunu filminin yönetmenliğini ise bir çok projeye imza atan ünlü yönetmenİzmitliVedat İnce üstleniyor. Çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması düşünülen yer altı kanunu filminin kadrosu ise bir çok usta ünlü oyuncu yer alıyor.
Filmin yönetmeni Vedat İnce"Filmin müthiş bir kadrosu var.Cast çalışmalarına devam ediyorÜzerine çalıştığımız cast ile ilgili güzel sürprizlerimiz var.Yakında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız Filmin çekimleri Kars tan başlayarak İnegöl Kocaeli devam edecek.İstanbul' da final vereceğiz. 2019 Kasım ayında vizyon planlıyoruz.Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz."DEDİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:15 Kaynak: Bültenler
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