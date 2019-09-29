Son Dakika Haberleri: Vedat Muriç: "Efsane olmak için buradayım"
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Vedat Muriç: "Efsane olmak için buradayım"

43 dakika önce

Sarı-lacivertli Vedat Muriç, iki takım arasında son dönemde oynanan derbilerin berabere bittiğini vurgulayarak, "Buraya üç puan için geldik.

Vedat Muriç:

Sarı-lacivertli Vedat Muriç, iki takım arasında son dönemde oynanan derbilerin berabere bittiğini vurgulayarak, "Buraya üç puan için geldik. İyi mücadele ettik ve pozisyonlar da yakaladık. İlk yarıda bunlardan birini değerlendirebilseydik oyun bizim açımızdan çok farklı bir şekil alabilirdi. Benim de ilk derbim. Sahada iyi olmaya ve takıma elimden gelenin fazlasını vermeye çalışıyorum. Maç ayırmaksızın elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.


Muric, Avrupa'nın önemli takımları tarafından takip edildiğine yönelik haberlerin sorulması üzerine, şunları kaydetti:


"Bu haberler beni etkilemiyor. Hatta moral ve motivasyonumu daha da yukarı çıkartıyor. Böyle büyük kulüplerin ilgilenmesi güzel, hoş bir şey. Dünya üzerinde her oyuncu izleniyor. Her zaman hedefim Fenerbahçe. Efsane olmak için buradayım. Uzun yıllar burada kalarak şampiyonluklar yaşayıp, adımı tarihe yazdırmak istiyorum."

Vedat Muriç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:51 
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