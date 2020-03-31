Vedat Muric: Evimizde kalırsak bu illeti atlatacağız - Son Dakika
Son Dakika Spor Vedat Muric: Evimizde kalırsak bu illeti atlatacağız - Son Dakika Spor

Vedat Muric: Evimizde kalırsak bu illeti atlatacağız

6 saat önce

"İnşallah oğlum büyüyünce Kadıköy'ün atmosferini yaşayacak""Hepimizin zor zamanlarda elini taşın altına koyması gerekiyor""Kosova'da şu an OHAL var""Eşim liglerin ertelenmesine çok sevindi""Bütün işlerde eşime yardımcı oluyorum""Bir an önce Samandıra'ya gidip idman ve maç havasına...

Vedat Muric: Evimizde kalırsak bu illeti atlatacağız, System.String[]

"İnşallah oğlum büyüyünce Kadıköy'ün atmosferini yaşayacak"

"Hepimizin zor zamanlarda elini taşın altına koyması gerekiyor"

" Kosova'da şu an OHAL var"

"Eşim liglerin ertelenmesine çok sevindi"

"Bütün işlerde eşime yardımcı oluyorum"

"Bir an önce Samandıra'ya gidip idman ve maç havasına girmek istiyorum"

"Günün 5-6 saatini menajerlik oyunuyla geçiriyorum"

İSTANBUL, -

Vedat Muric: " Hep birlikte bu ölümleri ve vakaları durdurmak için evlerimizde izole olup sevdiklerimizle vakit geçirelim" dedi.

Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muric, sarı-lacivertli kulübün Instagram hesabından yapılan canlı yayına katıldı.  Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle çalışmalarını evde sürdüren sarı-lacivertli ekipte Vedat Muric, "Kendimi bu sürece hazırladım. Hazırlamasam daha sıkıntı yaşacağımı düşünüyorum. Çok fazla dışarı çıkan biri değilim ama sıkıldığım zaman kendimi bir yerlere atan biriyim. Verilen direktiflere kurallara uyulması gerekiyor biz de ailece uymaya çalışıyoruz. Her türlü imkan sağlandı bize koşu bandı, bisiklet top, evlerimizde bize küçük bir Samandıra yaptılar ama orası gibi olmuyor takım arkadaşlarımı özledim. Aslında ilk çıktığımızda ilk 3 4 gün izin verilmişti. O günler içinde de gerekli ekipmanlar dağıtıldı. Pazartesi veya salı günü 'ilk idmanı online yapacağız' dediler ve takım olarak videolu şekilde evimizde idmanları yapıyoruz. Sağ olsun Fatih hocamız, analizciler tercümanlar zaman ayırıyorlar. Online idare etmek de zor sesle üst üste biniyor ama yine de Samandıra'daki verimi aldığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH OĞLUM BÜYÜYÜNCE KADIKÖY'ÜN ATMOSFERİNİ YAŞAYACAK"

Vedat Muric, oğlunun kendisini daha önce koşu bandında görmediği için garipsediğini ifade ederek, "Bizimki bu odaya adımını atmıyor. 3 ay son 2 yaşında olacak. İlk defa beni koşu bandında gördüğü için ağlayıp çığlık atıyor. Rize'de de aynı şey olmuştu maça geldiğinde çığlık atıp ağlamıştı ve eşim maçı izleyemeden gitmişti. İnşallah büyüyünce Kadıköy'ün atmosferini yaşatacağız O'na da" diye konuştu.

"HEPİMİZİN ZOR ZAMANLARDA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR"

Vefa Kampanyası ile ilgili de konuşan Vedat Muric, "Hepimizin tabiri caizse elini zor durumlarda taşın altına koyması gerektiği düşünüyorum. Bizim gibi kulüplerin bu tarz kampanalara öncülük yapıp başkalarını davet etmesi güzel diye düşünüyorum. Bu kampanyadan bize kaptan Emre ağabey bahsetti. Ufak bir toplantı yaptık neler yapabiliriz diye. Bağış yapma kararı aldık ve kaptanımız bizi zorlamadı takımda yabancılar da var sonuçta. Herkesin destek olması çok güzel oldu. Bizim insanımız böyle yetişti, böyle gördü. Zor zamanda el uzatmada biriz diyebilirim. Bu tür dönemlerde herkes kendi bütçesinden ayırarak yardımlar yapıyor. O yüzden bu zor zamanlarda elimizi taşın altına koymamız insanlık adına boynumuzun borcu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"KOSOVA'DA ŞU AN OHAL VAR"

Kosova'daki koronavirüs önlemlerinden bahseden Vedat Muric, ailesinin de orada olduğunu ifade ederek, "Görüşüyorum ailem hep orada. Kosova ile Karadağ hiç vaka görülmeyen 2 ülkeydi. Kosova da bunun yayılacağını tahmin ettiği için daha erkenden hava ve kara yollarını kapadı. Ülkede OHAL var zaten şuan sabah 6-12 arası ihtiyaç için ara veriliyor. Çok küresel bir durum. Şu ana kadar Kosova'da 106 tanı 1 vefat var diye biliyorum. Çok önlemler almasına rağmen bütün dünyayı sardığı için bize de yansıdı. Arkadaşlarımla da konuşuyorum işe gidiyorlardı. Şu an evlere kapalı olmak zor oluyor ama bu durumda arkadaşlarımla internetten oyun oynuyoruz" dedi.

"EŞİM LİGLERİN ERTELENMESİNE ÇOK SEVİNDİ"

Eşinin salgından dolayı liglerin ertelenmesine çok sevindiğini ifade eden Vedat Muric, "Evlendiğimizden bu yana hiç zaman geçiremiyoruz kamp, maç, idmana gidiyorsun diye dert yanıyordu. O yüzden onun tabiri caizse çok mutlu oldu. Beraber zaman geçiriyoruz. Çocuk uyuduktan sonra film izliyoruz, ona mutfakta yardımcı oluyorum. Daha önce idmandan geldiğimde yorgun oluyordum çocuğun işlerinde yardımcı olmaya çalışıyordum. Bu aralar ben de idmanlar evde olduğum için daha canlı hissediyorum kendimi ve bütün işlerde ona yardımcı oluyorum" diye konuştu.

"BİR AN ÖNCE SAMANDIRA'YA GİDİP İDMAN VE MAÇ HAVASINA GİRMEK İSTİYORUM"

Bu süreçte en çok kimle konuştuğu ve en çok kimi ne neyi özlediği sorulan Vedat Muric, şu ifadeleri kullandı: "Annem ve ablamla 1 kere konuşuyorduk ama şu an 4 -5 kere ye çıktı. Takımdakilerle de görüntülü değil ama mesajlaştım. Serdar Aziz, Emre ağabey.. Bizimkiler görüntülü bir şey attıklarında onlara musallat oluyorum. Hepsi birbirinden kıymetli. İnsan ayırmayacağım ortamımız hep vardı. Birini söylersem olmaz. Şu an Samandıra'yı özledim diyebilirim. Bir an önce gidip idman ve maç havasına girmek  istiyorum. En çok özlediğimi şey ise eşimi alıp idmandan sonra Bağdat Caddesi'nde kahve alıp tur atmak. Eşimle bir yerde güzel bir yemek yemek."

"GÜNÜN 5-6 SAATİNİ MENAJERLİK OYUNUYLA GEÇİRİYORUM"

Gün içinde 5-6 saat menajerlik oyunu oynadığını dile getiren Muric, "24 saatin 5-6 saatini menajerlik oyununa harcıyorum. Yerimden oynadığım için zamanın farkında olmuyorum eşim yeter artık deyince saatin geçtiğini anlıyorum. İlk bir 4 5 gün koptum futbolla, ilgilenmeyeceğim dedim. TV'den de açmadım. Arkadaşlarla da başka oyunlar oynadık ama menajerlik oyunu görünce bir haftadır her gün oynuyorum" dedi.

"HEP BİRLİKTE EVİMİZDE KALALIM"

Vedat Muric, bu süreçte devlet tarafından belirlenen kurallara uyulması gerektiğine dikkati çekerek, "Kendimiz için ailemiz için yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Hep birlikte evimizde sevdiklerimizle kalırsak bu illeti atlatacağımızı düşünüyorum.  Hep birlikte bu ölümleri ve vakaları durdurmak için evlerimizde izole olup sevdiklerimizle vakit geçirelim. Uzmanların söylediklerine uyup en kısa sürede bunu atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.


Kadıköy, Kosova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:02 Kaynak: DHA

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