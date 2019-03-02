Son Dakika Haberleri: Vedat Muriç: Fenerbahçe Zor Döneminde Galibiyet Aldı

Vedat Muriç: Fenerbahçe Zor Döneminde Galibiyet Aldı

46 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Vedat Muriç: Fenerbahçe Zor Döneminde Galibiyet Aldı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Vedat Muriç, Fenerbahçe'yi tebrik etti. Fenerbahçe'nin zorlu döneminde galibiyet aldığını ifade eden Vedat Muriç, "Kendi adımıza da mağlubiyeti hak etmedik, çok iyi mücadele ettik. 2'nci golü bulana kadar yaptığımız mücadeleyi ilk başta yapsaydık belki farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Yarın bunu toparlayıp haftaya Kayserispor maçına hazırlanıp galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi. 

"KAYSERİSPOR MAÇINI KAZANIP BİR SERİ DAHA YAKALAMAK İSTİYORUZ"

Vedat Muriç, bireysel ne kadar iyi olunsa bile takım maç kazanamayınca göze çarpılmadığını kaydederek, "Tabiri caizse iyi takımlarda o yüzden futbolcular göze çarpıyor takım iyi olunca. O yüzden ben takıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu oluyorum, o kadar kendimi iyi hissediyorum. Takım olarak da ikinci yarının en iyi çıkışını yapan ve hatta en çok puan toplayan takımı biziz. Bunu buraya gelmeden önce sürdürmek istiyorduk gelmeden önce ama başaramadık. Haftaya Kayserispor maçımız var. Kazanıp bir seri daha yakalamak istiyoruz" diye konuştu.

"HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Hakemler hakkında konuşmak istemediğini ifade eden Muriç, "Ama yanılmıyorsam bir tane pozisyon geliyor aklıma Fenerbahçe - Konyaspor maçıydı sanırım. Jailson'un bir penaltı pozisyonu vardı Fırat Aydınus'tu hakem. Penaltı vermedi. Bu pozisyon belki daha hafifti diğer pozisyondan buna penaltı verildi, diğerinde VAR'a gidilmesine rağmen Fırat hoca penaltı vermemişti. Hemen maçın içinde geldi o pozisyon aklıma" dedi.

"SERDAR AZİZ'İN SAKATLIKSIZ BİR SEZON GEÇİRMESİNİ İSTİYORUM"

Vedat Muriç, Serdar Aziz ile ilgili olarak ise "Açıkçası o da gol atmak istiyor ki başardı golü de attı. Ben de gol attırmamak için oradaydım. Menajerimiz de aynı olduğu için Serdar ağabeyle çok iyi bir arkadaşlığımız var. Onu da kutluyorum, sakatlıksız bir sezon devam eder onun için" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:17 Kaynak: DHA

Çaykur Rizespor, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Spor
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