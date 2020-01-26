Vedat Muriç'i maç öncesi yıkan haber: Golümü depremde hayatını kaybeden Miraç'a armağan ediyorum - Son Dakika
Son Dakika Spor Vedat Muriç'i maç öncesi yıkan haber: Golümü depremde hayatını kaybeden Miraç'a armağan ediyorum - Son Dakika Spor

Vedat Muriç'i maç öncesi yıkan haber: Golümü depremde hayatını kaybeden Miraç'a armağan ediyorum

28 dakika önce

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriç, Medipol Başakşehir'e attığı golü depremde vefat eden Miraç Dişli'ye armağan ettiğini belirterek, "Maça giderken komşusu mesaj attı, kardeşimiz depremde hayatını kaybetmiş. Bir çocuğun böyle hayatını kaybetmesi insanı mahvediyor. Ölümün yaşı olmaz, her ölüm üzücüdür ama böylesi çok zor" dedi.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcü oyuncusu Vedat Muriç, Medipol Başakşehir maçı sonrası Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"BİR ÇOCUĞUN BÖYLE HAYATINI KAYBETMESİ İNSANI MAHVEDİYOR"

Golcü oyuncu, "Elazığ'da Malatya'da yaralılara acil şifalar. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Golümü, galibiyeti depremde vefat eden Miraç Dişli'ye armağan ediyorum. Beni Malatya maçına bekliyordu, mesaj atmıştı. Bugün maça giderken komşusu mesaj attı, kardeşimiz depremde hayatını kaybetmiş. Bu çok acı bir olay. Biz büyük bir ülkeyiz, toparlayacağız. Bir çocuğun böyle hayatını kaybetmesi insanı mahvediyor. Ölümün yaşı olmaz, her ölüm üzücüdür ama böylesi çok zor. Allah, insanın düşmanının başına vermesin. Çocuk sahibi olduktan sonra böyle bir olay sizi daha da derinden etkiliyor. Maça giderken bunu öğrendim ve gerçekten çok kötü oldum" dedi.

MİRAÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Elazığ'da dün yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem sonrası 12 yaşındaki Miraç Dişli 12 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılmış, ancak hastanede hayatını kaybetmişti.

Vedat Muriç'i maç öncesi yıkan haber: Golümü depremde hayatını kaybeden Miraç'a armağan ediyorum
Vedat Muriç, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:14 
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