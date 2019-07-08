Vedat Muric imzayı attı

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği ve 4 yıllık anlaşmaya vardığı Vedat Muric, sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği ve 4 yıllık anlaşmaya vardığı Vedat Muric, sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'ndaki imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Damien Comolli de yer aldı.

Kulüpten paylaşılan fotoğraflarda Vedat Muric'in 94 numaralı formasıyla poz verdiği görüldü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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