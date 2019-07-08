Son Dakika Haberleri: Vedat Muric imzayı attı
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Vedat Muric imzayı attı

10 dakika önce

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği ve 4 yıllık anlaşmaya vardığı Vedat Muric, sözleşme imzaladı.

Vedat Muric imzayı attı, System.String[]
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği ve 4 yıllık anlaşmaya vardığı Vedat Muric, sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'ndaki imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Damien Comolli de yer aldı.
Kulüpten paylaşılan fotoğraflarda Vedat Muric'in 94 numaralı formasıyla poz verdiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:30 Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor
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