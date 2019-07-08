Son Dakika Haberleri: Vedat Muriç kendi transfer haberini sundu
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Vedat Muriç kendi transfer haberini sundu

49 dakika önce

- Vedat Muriç kendi transfer haberini sunduİSTANBUL - Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, kendi transfer haberini kendi sundu.

- Vedat Muriç kendi transfer haberini sundu
İSTANBUL - Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, kendi transfer haberini kendi sundu.
Galatasaray'ın da transferi için uzun süre çaba harcadığı Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye transferinin ardından kameraların karşısına geçti. Kulüp televizyonunda kendi transferini spiker olarak kendi sunan Vedat, ardından transferle ilgili duygularını dile getirdi.
Hayalini kurduğu formayı giydiğini dile getiren Vedat Muriç, " Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum, onurluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için mutluyum. İyi ki buraya geldim. Taraftarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Kulübümüze yakışır bir futbolcu olacağım. Sahada iyi mücadele gösterip goller atmak istiyorum" dedi.
Vedat Muriç kendi transfer haberini sundu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:58 Kaynak: İHA
Vedat Muriç, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor
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