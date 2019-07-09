Vedat Muriç: "Kendim, Rize'de doğan minik oğlum ve eşim adına; hoşça kalın"
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Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, sosyal medya hesabından Rizespor'a ve Rize halkına veda mesajı yayımladı.
Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, sosyal medya hesabından Rizespor'a ve Rize halkına veda mesajı yayımladı. Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:52 Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor'dan geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, sosyal medya hesabından Rize halkına ve camiaya bir veda mesajı yayımladı.
Muriç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Acısıyla, tatlısıyla kelimenin tam anlamıyla muhteşem birliktelik gördüğümüz Rizespor camiasına ve Rize'deki komşularıma; kendim, Rize'de doğan minik oğlum ve eşim adına çok teşekkür ederim. Hoşça kalın." - RİZE
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