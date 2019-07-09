Son Dakika Haberleri: Vedat Muriç: "Kendim, Rize'de doğan minik oğlum ve eşim adına; hoşça kalın"
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Vedat Muriç: "Kendim, Rize'de doğan minik oğlum ve eşim adına; hoşça kalın"

2 dakika önce

Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, sosyal medya hesabından Rizespor'a ve Rize halkına veda mesajı yayımladı.

Vedat Muriç:
Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, sosyal medya hesabından Rizespor'a ve Rize halkına veda mesajı yayımladı.

Çaykur Rizespor'dan geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, sosyal medya hesabından Rize halkına ve camiaya bir veda mesajı yayımladı.

Muriç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Acısıyla, tatlısıyla kelimenin tam anlamıyla muhteşem birliktelik gördüğümüz Rizespor camiasına ve Rize'deki komşularıma; kendim, Rize'de doğan minik oğlum ve eşim adına çok teşekkür ederim. Hoşça kalın." - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:52 Kaynak: İHA
Spor
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