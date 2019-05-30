Vedat Muriç Kimdir?
1 saat önce
Çaykur Rizespor forması ile 52 maça çıkıp 25 gol atıp, 11 asist yapan Vedat Muriç, büyük takımların transfer listesinde yer alıyor.
Çaykur Rizespor
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:06
forması ile 52 maça çıkıp 25 gol atıp, 11 asist yapan Vedat Muriç
, büyük takımların transfer listesinde yer alıyor.
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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi için Ali Koç ile görüştüklerini açıkladı.
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