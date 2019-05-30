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Vedat Muriç Kimdir?

1 saat önce

Çaykur Rizespor forması ile 52 maça çıkıp 25 gol atıp, 11 asist yapan Vedat Muriç, büyük takımların transfer listesinde yer alıyor.

Çaykur Rizespor forması ile 52 maça çıkıp 25 gol atıp, 11 asist yapan Vedat Muriç, büyük takımların transfer listesinde yer alıyor.
Vedat Muriç Kimdir?
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:06 
Spor
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