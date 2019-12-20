Vedat Muriç, Kosova'da yılın futbolcusu seçildi

Kosova asıllı Fenerbahçeli yıldız futbolcu Vedat Muriç, Kosova'da 2019 yılının en iyi futbolcusu seçildi.

Kosova Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen geleneksel yılın sporcusu oylamasında bu yıl Kosovalı oyuncu Vedat Muriç'e "2019 Yılı En İyi Futbolcusu" ödülü verildi. Kosova Milli Takımı'nda da top koşturan yıldız futbolcu, attığı gollerle Kosova'da adından sıkça söz ettiriyor.