Vedat Muriç, Kosova'da yılın futbolcusu seçildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Vedat Muriç, Kosova'da yılın futbolcusu seçildi - Son Dakika Spor

Vedat Muriç, Kosova'da yılın futbolcusu seçildi

6 saat önce

Kosova asıllı Fenerbahçeli yıldız futbolcu Vedat Muriç, Kosova'da 2019 yılının en iyi futbolcusu seçildi.

Vedat Muriç, Kosova'da yılın futbolcusu seçildi, System.String[]

Kosova asıllı Fenerbahçeli yıldız futbolcu Vedat Muriç, Kosova'da 2019 yılının en iyi futbolcusu seçildi.

Kosova Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen geleneksel yılın sporcusu oylamasında bu yıl Kosovalı oyuncu Vedat Muriç'e "2019 Yılı En İyi Futbolcusu" ödülü verildi. Kosova Milli Takımı'nda da top koşturan yıldız futbolcu, attığı gollerle Kosova'da adından sıkça söz ettiriyor.


Vedat Muriç, Kosova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:55 Kaynak: DHA
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