SPOR Vedat Muriç Şampiyonluk yaşayıp ayrılmak isterdim

İlk defa Türkiye'den ayrılacağım. İnşallah orada hakkımızda hayırlısı olur

Lazio'nun oyun stiline uygun görüyorum kendimi

Büyük kulüplerde oynamak isterim

Taraftarlar hakkını helal etsin

Hedefim kısa vadede dönmek değil daha ileri gitmek

Kaan ÜLKER İstanbul,(DHA) -

Fenerbahçe'den İtalya ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Roma'ya gitti. Uçuş öncesi açıklamalarda bulunan Vedat Muriç, basın mensuplarına emekleri için teşekkür ederek, Yanlışımız olduysa affola. Bazen röportajlarda zorlanıyoruz. Açıkçası değişik duygular içerisindeyim. İlk defa Türkiye'den ayrılacağım. İnşallah orada hakkımızda hayırlısı olur. Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım dedi

LAZİO'NUN OYUN STİLİNE UYGUN GÖRÜYORUM KENDİMİ

Lazio'nun kendisini çok istediğini ifade eden Vedat Muriç, transfer süreci ile ilgili olarak, Onların oyun stiline uygun görüyorum kendimi. Sezonun çoğu maçlarında çift forvet oynadılar. Benim gibi bir santrfora ihtiyaç olduğunu söylediler. Bende tercih ettim. Gittiğim her kulüpte takım başarısı ön plandaydı. Önce takım başarısı sonra bireysel başarı diye konuştu.

BÜYÜK KULÜPLERDE OYNAMAK İSTERİM

Vedat Muriç, hedefleri ile ilgili olarak, Yeni bir takıma gidiyorum, ilk hedefim burada inşallah daha başarılı olup önümüzdeki yıllarda dünyanın tabiri caizse büyük kulüplerde oynamak isterim. Kısa vadede Lazio için elimden geleni yapacağım ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR HAKKINI HELAL ETSİN

Sarı-laciventli taarftarlar ile ilgili de konuşan Vedat Muriç, Haklarını helal etsinler. Gönül isterdi ki şampiyonluk yaşayıp ayrılmak. Nasip değilmiş. Umarım önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşırız dedi.

HEDEFİM KISA VADEDE DÖNMEK DEĞİL DAHA İLERİ GİTMEK

Vedat Muriç, yeniden Türkiye'ye dönmesi durumunda Fenerbahçe'den başka takımda görev alıp almayacağının sorulması üzerine, Çok iddialı bir cevap olur. Futbolun ne olacağı belli olmaz. Şuan hedefim kısa vadede dönmek değil daha ileri gitmek ifadelerini kullandı.