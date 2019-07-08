Vedat Muriç Topuk Yaylası'nda
1 saat önce
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, Topuk Yaylası'na geldi.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:43 Kaynak: İHA
'nin yeni transferi Vedat Muriç
, Topuk Yaylası
'na geldi. Muriç basın mensuplarına yaptığı açıklamada burada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı Düzce
Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. İdari Menajer Volkan Ballı
tarafından karşılanan Muriç daha sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kosovalı futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olmasından dolayı mutlu olduğunu ve iyi ki buraya geldiğini ifade etti. Vedat daha sonra 94 numaralı formasıyla basın mensuplarına poz verdi. - DÜZCE
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