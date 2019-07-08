Son Dakika Haberleri: Vedat Muriç Topuk Yaylası'nda
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Vedat Muriç Topuk Yaylası'nda

1 saat önce

- Vedat Muriç Topuk Yaylası'ndaDÜZCE - Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, Topuk Yaylası'na geldi.

- Vedat Muriç Topuk Yaylası'nda
DÜZCE - Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, Topuk Yaylası'na geldi. Muriç basın mensuplarına yaptığı açıklamada burada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. İdari Menajer Volkan Ballı tarafından karşılanan Muriç daha sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kosovalı futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olmasından dolayı mutlu olduğunu ve iyi ki buraya geldiğini ifade etti. Vedat daha sonra 94 numaralı formasıyla basın mensuplarına poz verdi.
Vedat Muriç Topuk Yaylası'nda
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:57 Kaynak: İHA
Topuk Yaylası, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Düzce, Spor
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