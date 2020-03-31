Vedat Muric: "Türk insanı olarak zor zamanlarda el uzatmada bir numarayız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Vedat Muric: 'Türk insanı olarak zor zamanlarda el uzatmada bir numarayız' - Son Dakika Spor

Vedat Muric: "Türk insanı olarak zor zamanlarda el uzatmada bir numarayız"

6 saat önce

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muric, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul Valiliği'nin düzenlediği Vefa Kampanyası için "Türk insanı olarak zor zamanlarda el uzatmada bir numarayız." diye konuştu.

Vedat Muric:

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muric, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul Valiliği'nin düzenlediği Vefa Kampanyası için "Türk insanı olarak zor zamanlarda el uzatmada bir numarayız." diye konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi televizyonu FB TV'nin Instagram'dan düzenlediği canlı yayına katılan Vedat Muric, "Böyle durumlarda hepimiz elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Bizim gibi kulüplerin öncülük yapıp, başkalarını davet etmesi çok güzel ve anlamlı. Bizim insanımız böyle görmüş, zor zamanda el uzatmada bir numarayız." ifadelerini kullandı.

"Hepimiz bu ülkenin ekmeğini yiyoruz"

Vefa Kampanyası'ndan sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu'nun bahsettiğini aktaran Muric, "Hepimiz bu ülkenin ekmeğini yiyoruz. Neler yapabiliriz diye ufak bir toplantı yaptık ve bağış yapmaya karar verdik. Kaptanımız bunu zorunlu kılmadı, 'isteyen yapar isteyen yapmaz dedi' ama küçükten büyüğüne herkes katkı sağladı. Elazığ ve Malatya depreminde herkes kendi bütçesinden oradakilere yardım etti. Bu tür yardımların yapılması herkesin insanlık adına boynunun borcu diye düşünüyorum." diye konuştu.

" Samandıra'yı özlüyoruz"

Evde geçirdiği günleri anlatan golcü oyuncu, "Kulüp her türlü imkanı sağladı. Kısa süre içinde gerekli bütün ekipmanlar tam takıma dağıtıldı. Videolu antrenman yapıyoruz ve verimli olduğunu düşünüyorum. Samandıra'yı özlüyoruz. Bir an önce takımla toplanıp idmanlara başlamak istiyorum." dedi.

Ülkesi Kosova'nın durumundan da bahseden Muric, "Kosova devleti bunun yayılacağını tahmin ettiği için sınır kapılarını erkenden kapattı. Şu anda OHAL var ülkede. Sabah 6'dan öğlen 12'ye kadar insanlar ihtiyacını karşılamak için dışarı çıkabiliyor. Önlemlere rağmen, 106 vaka 1 de vefat var." ifadelerini kullandı.

Yayında vatandaşlara çağrıda bulunan Muric, "Kurallara uymaya çalışalım. Bunu ailemiz, kendimiz, sevdiklerimiz için yapmak zorundayız. Hep birlikte evde zaman geçirirsek bu illeti en kısa zamanda atlatacağımızı düşünüyorum. Bu vakalara çok fazla rastlamamak için uzmanların söylediği, uymamız gereken direktiflere uyalım." şeklinde konuştu.

Kosovalı oyuncu en çok antrenman sonrası eşiyle birlikte Bağdat Caddesi'nde dolaşmayı özlediğini aktardı.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:32 Kaynak: AA

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