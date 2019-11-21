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Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı çalıştı

6 saat önce

Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı çalıştı, System.String[]

Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana milli takım kampından dönmeyen Isla katılmadı. Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, aktif dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla noktalandı.

Bu arada sakatlıkları bulunan Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.

Öte yandan tesislere gelerek antrenmanın bir bölümünü izleyen Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri, Takım Menajeri Volkan Ballı ve Yardımcı Antrenör Volkan Demirel ile bir araya geldi ve çiçek takdim etti.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Kruse takımdan ayrı çalıştı
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