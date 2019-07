Vedat Muriç ve Murat Sağlam'dan kamp değerlendirmesi

Muriç: Camiaya adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum

Mustafa AKIN/ Graz (Avusturya) - Fenerbahçe'nin Wolfsburg ile karşılaştığı hazırlık maçının ardından Fenerbahçeli futbolcular Vedat Muriç ve Murat Sağlam, basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

İlk olarak söz alan Muriç, takıma iyi uyum sağladığını dile getirerek, "Takım adına konuşmak gerekirse, ilk geldiğim günden bu yana iyi uyum sağladım, takım arkadaşlarım çok yardımcı oldular. Elimden geldiğince bu camia için her şeyimi vereceğim. Daha önce de söyledim, camiaya adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum, bunun için geldim buraya. İyi başladığımı düşünüyorum, inşallah bu performansım lige de yansır" dedi.

"SKOR ÖNEMLİ OLMASA DA, GALİBİYET MORALİ YUKARI ÇEKİYOR"

Wolfsburg'un daha hazır olduğunu kaydeden Muriç, "Wolfsburg, Bundesliga'nın en önemli takımlarından birisi. Onlar daha erken başladılar hazırlıklarına. Onların 6'ncı hazırlık maçı yanılmıyorsam. Onlar daha hazır olduğu için, biz ilk başta bir 10-15 dakika kendimizi tartmak adına tutuk başladık. Ondan sonra biz de kendi hünerlerimizi sunduk. Mutluyuz iyi performansımızdan dolayı, önümüzde bir Hertha Berlin maçı var. Her ne kadar skor önemli olmasa da, galibiyet takımın moralini yukarı çekiyor" ifadelerini kullandı.

Takıma adapte olduğunu söyleyen Muriç, "Adapte oldum diyebilirim, arkadaşların birçoğunu tanıyordum. 2-3 haftadır buradayım. Lig başlayana kadar devan edeceğiz. Bu camiada güzel şeyler başaracağıma inanıyorum" şeklinde konuşurken, sezon başı kamplarının futbolcular için yorucu geçtiğini ancak bunların kendi iyilikleri için olduğunu belirtti.

MURAT SAĞLAM: İNŞALLAH BİR GÜN O FORMAYLA KADIKÖY'DE OYNAYABİLİRİM

Takımın genç futbolcusu Murat Sağlam ise iyi bir maçı geride bıraktıklarını kaydederek, "İyi maçtı, iyi oynadık. Ben kendi performansından daha fazlasını bekliyorum. Her şey iyi gidiyor Allah'a şükür. Taraftar da benden memnun. Bugünkü maçtan daha iyisini yapabilirim" diye konuştu.

"Fenerbahçe'de genç oyuncuların forma bulmasının daha zor olduğu söylenir, bunu kırabileceğini düşünüyor musun" sorusuna yanıt veren Murat Sağlam, "İnşallah. Ben elimden geleni yapıyorum. Tüm oyunculardan daha fazlasını yapmalıyım, genç oyuncuyum. 10-15 yıllık futbolcu hayatım var. Çok çalışıp, elimden geleni yaparak formayı kapmak istiyorum. Sakin sakin, sessiz. İnşallah bir gün o formayla Kadıköy'de oynayabilirim" dedi.

"ŞOKA GİRDİM"

Fenerbahçe taraftarının ilgisiyle alakalı yorum yapan Sağlam, "Ben şoka girdim. Birinci maçtan sonra direkt ismimi bağırıyorlardı. Tabii ki seviniyorsunuz. Bugün de ismimi bağırdılar. Çok mutlu oldum, elimden geleni yapmak istiyorum ki böyle devam etsin" ifadelerini kullandı.

Murat Sağlam son olarak taraftarların bu sevgisinin üzerinde bir baskı oluşturup oluşturmadığına yönelik soruya, Yok, beni mutlu ediyor. Daha çok enerji veriyor. Gelecek maçlarda bana daha çok enerji veriyor. Ben biliyorum, taraftarlar beni beğeniyor, destek veriyorlar, arkamdalar" yanıtını verdi.

