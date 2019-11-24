Son Dakika Haberleri: Vedat Muriqi: 5 hafta yokum hocam
Son Dakika Spor Vedat Muriqi: 5 hafta yokum hocam - Son Dakika Spor

Vedat Muriqi: 5 hafta yokum hocam

6 saat önce

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Vedat Muriç, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında ayak bileği burkarak sakatlık geçirmişti.

Vedat Muriqi: 5 hafta yokum hocam, System.String[]

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Vedat Muriç, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında ayak bileği burkarak sakatlık geçirmişti.


Sakatlığına rağmen maçı tamamlamayı başaran Kosovalı golcüye maçın ardından yapılan kontrollerde ayak bileğinde ödem tespit edilmişti.


Malatya spor maçı sonrası açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kosvalı futbolcunun durumu hakkında bilgi verdi.


Dilmen, Vedat Muriqi ile geçen hafta telefonda konuştuğunu ve golcü futbolcunun "MR 5 hafta diyor hocam" şeklinde cevap verdiğini söyledi.


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Vedat Muriç, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:01 
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