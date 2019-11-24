Vedat Muriqi: 5 hafta yokum hocam

Fenerbahçe'nin yıldız forveti Vedat Muriç, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında ayak bileği burkarak sakatlık geçirmişti.
Sakatlığına rağmen maçı tamamlamayı başaran Kosovalı golcüye maçın ardından yapılan kontrollerde ayak bileğinde ödem tespit edilmişti.
Malatya spor maçı sonrası açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kosvalı futbolcunun durumu hakkında bilgi verdi.
Dilmen, Vedat Muriqi ile geçen hafta telefonda konuştuğunu ve golcü futbolcunun "MR 5 hafta diyor hocam" şeklinde cevap verdiğini söyledi.
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