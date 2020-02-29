Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



İşte Vedat Muriqi'in açıklamaları;



Futbolun, golün önemi olmadığı günler geçiriyoruz. Kahraman askerlerimiz şehit oldu. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu ortamda maç oynamak zor, futboldan daha önemli şeyler var. İnşallah daha fazla kayıp vermeyiz



İNŞALLAH KAZANACAĞIZ



Son dönemde gol atamıyordum. Bugün attım ama ama kazanamadık. Teknik, taktik konuşmak bize düşmez. Böyle gitmeyecek, şans bize de gülecek. Haftaya inşallah kazanacağız.



Simon Falette ise " Türkiye'ye baş sağlığı dilerim. Maç öncesi çok üzgündük. Futbol ve sonuçlardan daha önemli şeyler de var. Biz bugün kazanamadık ama Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Serdar Aziz ile ilk kez 11'de oynadık. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız ve daha iyi performans sergileyeceğiz." şeklinde konuştu.



