Vedat Muriqi: "Bu ortamda maç oynamak zor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Vedat Muriqi: 'Bu ortamda maç oynamak zor' - Son Dakika Spor

Vedat Muriqi: "Bu ortamda maç oynamak zor"

6 saat önce

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Vedat Muriqi:

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, maç sonunda açıklamalarda bulundu.


İşte Vedat Muriqi'in açıklamaları;


Futbolun, golün önemi olmadığı günler geçiriyoruz. Kahraman askerlerimiz şehit oldu. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu ortamda maç oynamak zor, futboldan daha önemli şeyler var. İnşallah daha fazla kayıp vermeyiz


İNŞALLAH KAZANACAĞIZ


Son dönemde gol atamıyordum. Bugün attım ama ama kazanamadık. Teknik, taktik konuşmak bize düşmez. Böyle gitmeyecek, şans bize de gülecek. Haftaya inşallah kazanacağız.


Simon Falette ise " Türkiye'ye baş sağlığı dilerim. Maç öncesi çok üzgündük. Futbol ve sonuçlardan daha önemli şeyler de var. Biz bugün kazanamadık ama Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Serdar Aziz ile ilk kez 11'de oynadık. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız ve daha iyi performans sergileyeceğiz." şeklinde konuştu.


Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:48 
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